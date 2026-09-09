Как сообщает издание Die Zeit, из соображений безопасности представитель министерства отказался раскрывать дополнительные подробности спасения чиновников.

Какие подробности?

Представитель немецкого ведомства отметил, что из-за ночных авиаударов по Киеву иностранным гостям пришлось срочно укрыться в бункере. Кроме того, над городом прямо во время передвижения немецкой делегации силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник. Несмотря на опасность, политики и предприниматели продолжили запланированную программу визита в столице.

Вместе с Хагелем в Украину прибыли немецкие бизнесмены, представляющие сферу безопасности и оборонных технологий. В рамках поездки представители компании Daimler Truck подписали официальное соглашение о сотрудничестве с Львовским университетом. Главной целью визита является расширение экономических связей и обмен техническим опытом между странами.

"Сейчас нам нужно модернизировать нашу архитектуру безопасности и обеспечить способность к обороне на всех уровнях против этих новых угроз. Политика безопасности – это экономическая политика", – подчеркнул Мануэль Хагель в посте о визите в инстаграме.

Российские атаки на Киев уже не в первый раз превращают пребывание в столице в испытание для дипломатов. В частности, посол ЕС в Украине Катарина Матернова ранее признавалась, что из-за постоянных обстрелов больше не спит в своей постели.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Берлин также активизировал дискуссии по вопросам безопасности после того, как Зеленский обсудил с Мерцем атаку на аэродром в Лейпциге.