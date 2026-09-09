Як повідомляє видання Die Zeit, з міркувань безпеки речник міністерства відмовився розкривати додаткові деталі порятунку посадовців.

Які подробиці?

Представник німецького відомства зазначив, що через нічні авіаудари по Києву іноземним гостям довелося терміново ховатися в бункері. Крім того, над містом просто під час пересування німецької делегації сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник. Незважаючи на небезпеку, політики та підприємці продовжили заплановану програму візиту в столиці.

Разом із Хагелем до України прибули німецькі бізнесмени, які представляють сферу безпеки та оборонних технологій. У межах поїздки представники компанії Daimler Truck підписали офіційну угоду про співпрацю з Львівським університетом. Головною метою візиту є розширення економічних зв'язків та обмін технічним досвідом між країнами.

"Зараз нам потрібно модернізувати нашу архітектуру безпеки та забезпечити здатність до оборони на всіх рівнях проти цих нових загроз. Політика безпеки – це економічна політика", – наголосив Мануель Хагель у дописі про візит в Instagram.

Російські атаки на Київ вже не вперше роблять перебування в столиці випробуванням для дипломатів. Зокрема, посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова раніше зізнавалася, що через постійні обстріли більше не спить у власному ліжку.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, Берлін також активізував безпекові дискусії після того, як Зеленський обговорив з Мерцом атаку по аеродрому в Лейпцигу.