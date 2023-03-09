Возможны запуски ракет из Каспия: во многих областях Украины раздается тревога

Во многих областях Украины в ночь на 9 марта была объявлена воздушная тревога. Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться в месте безопасности нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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По состоянию на 01.13 воздушную тревогу объявили в таких областях: Киевская, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Сумская, Запорожская, Луганская, АРК Крым. Украинцев предупредили, что 10-е Ту-95 находятся в зоне Каспия. По состоянию на 01:24 возможны пуски ракет. Людей просят быть осторожными и доверять только информацию из официальных источников.