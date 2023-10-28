Отложите дальние поездки: в полиции дали рекомендации украинцам из-за непогоды

В субботу в Украине плохая погода. Хотя на улице достаточно тепло, но дует ураганный ветер.

В пятницу синоптики объявили на субботу 28 октября желтый уровень опасности из-за порывов ветра. А уже с утра в Киеве его повысили до оранжевого: порывы ветра 25 – 28 метров в секунду удержатся до конца дня.

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Нацполиция обратилась к гражданам

В Национальной полиции Украины призывают не ездить в субботу, 28 октября, далеко. Если же длительные путешествия очень нужны – следить за дорогой.

Помогайте друг другу в пути, а если такой возможности нет – вызывайте полицию или спасателей,

– отметили там.

Также правоохранители обнародовали фото. Среди них довольно страшное – ветка сосны проломила лобовое стекло автомобиля.

Полицейские помогают преодолевать последствия непогоды / Фото Нацполиции

Где ограничено движение из-за непогоды

Патрульная полиция Киева сообщила об усложнении дорожного движения в Киеве:

на улице Верхний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой движение транспорта перекрыто;

на улице Елены Телиги в направлении метро "Шулявская" движение транспорта затруднено.

В обоих случаях причина ограничений – поваленные деревья.

Непогода наделала беды

В ДТЭК "Киевские региональные электросети" информируют о повреждении электросетей в Киевской области.

По состоянию на 13:00 шквальный ветер повредил 305 линий 110 кВ и более 7 тысяч трансформаторных подстанций.

Больше всего отключений в таких районах:

Бориспольский;

Броварской;

Бучанский;

Фастовский;

Обуховский.

Работает 117 бригад, но ремонт продолжается медленно из-за погоды.

Будьте внимательны и осторожны из-за массового падения деревьев и обрывов проводов. Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач,

– призывают в ДТЭК.

В КГГА рассказали, как ликвидируют последствия непогоды

Столичная власть также призывает соблюдать правила безопасности в непогоду, соблюдать осторожность на улице и не парковать автомобили под деревьями.

По состоянию на 14:00 обнаружено 592 поврежденных или поваленных дерева. Киевляне сообщали о таких деревьях 78 раз.

Более 200 коммунальщиков работают на месте. Как сообщает КГГА, они убирают деревья и ветки, которые мешают транспорту и пешеходам и представляют угрозу. Большие ветки и стволы раскряживают. Спасатели убирают сваленные деревья, а также аварийные конструкции: металлические элементы балконов, фасадов, крыш домов.

На фотографиях видно, что ситуация серьезная. Из-за непогоды поврежден фасад киевского Центрального дворца торжественных событий.

Ненастье повалило деревья, повредило киоски и авто / Фото КАРС и КГВА

Правила безопасности во время ветра от ГСЧС:

все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи;

при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Из-за шквального ветра есть жертвы

К сожалению, из-за непогоды в Киеве погибли два человека, пострадало семь. Одну из женщин госпитализировали с травмой позвоночника.