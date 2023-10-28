Отложите дальние поездки: в полиции дали рекомендации украинцам из-за непогоды
В субботу в Украине плохая погода. Хотя на улице достаточно тепло, но дует ураганный ветер.
В пятницу синоптики объявили на субботу 28 октября желтый уровень опасности из-за порывов ветра. А уже с утра в Киеве его повысили до оранжевого: порывы ветра 25 – 28 метров в секунду удержатся до конца дня.
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Нацполиция обратилась к гражданам
В Национальной полиции Украины призывают не ездить в субботу, 28 октября, далеко. Если же длительные путешествия очень нужны – следить за дорогой.
Помогайте друг другу в пути, а если такой возможности нет – вызывайте полицию или спасателей,
– отметили там.
Также правоохранители обнародовали фото. Среди них довольно страшное – ветка сосны проломила лобовое стекло автомобиля.
Полицейские помогают преодолевать последствия непогоды / Фото Нацполиции
Где ограничено движение из-за непогоды
Патрульная полиция Киева сообщила об усложнении дорожного движения в Киеве:
- на улице Верхний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой движение транспорта перекрыто;
- на улице Елены Телиги в направлении метро "Шулявская" движение транспорта затруднено.
В обоих случаях причина ограничений – поваленные деревья.
Непогода наделала беды
В ДТЭК "Киевские региональные электросети" информируют о повреждении электросетей в Киевской области.
По состоянию на 13:00 шквальный ветер повредил 305 линий 110 кВ и более 7 тысяч трансформаторных подстанций.
Больше всего отключений в таких районах:
- Бориспольский;
- Броварской;
- Бучанский;
- Фастовский;
- Обуховский.
Работает 117 бригад, но ремонт продолжается медленно из-за погоды.
Будьте внимательны и осторожны из-за массового падения деревьев и обрывов проводов. Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач,
– призывают в ДТЭК.
В КГГА рассказали, как ликвидируют последствия непогоды
Столичная власть также призывает соблюдать правила безопасности в непогоду, соблюдать осторожность на улице и не парковать автомобили под деревьями.
По состоянию на 14:00 обнаружено 592 поврежденных или поваленных дерева. Киевляне сообщали о таких деревьях 78 раз.
Более 200 коммунальщиков работают на месте. Как сообщает КГГА, они убирают деревья и ветки, которые мешают транспорту и пешеходам и представляют угрозу. Большие ветки и стволы раскряживают. Спасатели убирают сваленные деревья, а также аварийные конструкции: металлические элементы балконов, фасадов, крыш домов.
На фотографиях видно, что ситуация серьезная. Из-за непогоды поврежден фасад киевского Центрального дворца торжественных событий.
Ненастье повалило деревья, повредило киоски и авто / Фото КАРС и КГВА
Правила безопасности во время ветра от ГСЧС:
- все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи;
- при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Из-за шквального ветра есть жертвы
К сожалению, из-за непогоды в Киеве погибли два человека, пострадало семь. Одну из женщин госпитализировали с травмой позвоночника.