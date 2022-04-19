Ненастье отступает, на большинстве территорий Украины расцветет весна: прогноз погоды на 20 апреля

Погода в Украине в среду, 20 апреля, будет теплой и солнечной в большинстве областей Украины. Лишь часть центральных и южных регионов будет страдать от обильных дождей.

Теплее всего будет на Востоке. Там воздух прогреется до комфортных +12...+14 градусов. На Западе ждут ночных заморозков вплоть до -3.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко заявила, что в течение дня в среду столбики термометров будут колебаться в пределах +7...+12 градусов, на Востоке Украины ожидают +10...+14 градусов.

Дождь будет 20 апреля в:

Харьковской,

Сумской,

Черниговской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожской,

Одесской,

Херсонской,

Николаевской областях,

в Крыму.

В то же время, дождь и мокрый снег возможен в Карпатах. На остальной территории Украины существенные осадки вряд ли будут.

В Киеве 20 апреля столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Серьезные дожди маловероятны, разве что-то немного покапает среди дня.

Прогноз погоды в городах Украины 20 апреля.

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +9...+11

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +11...+13

Донецк – +12..+14

Луганск – +12..+14

Харьков – +11...+13

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 20 апреля / Карта Укргидрометцентра