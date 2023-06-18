Ненастье на Прикарпатье: людей призывают воздержаться от туристических путешествий
Источник:ГСЧС Украины
Прикарпатье накрыла непогода. Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы.
По состоянию на 12 часов 18 июня в реках области наблюдается незначительный спад уровня воды. Однако в течение дня ожидаются значительные дожди с перерывами.
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Воздержитесь от походов в горы
В ГСЧС предупреждают, что возможно возобновление подъемов уровня воды в пределах русел. Кроме того, подчеркивают, что действует штормовое предупреждение. Также возможно формирование значительного склонового стока, в горных районах существует угроза локальных селевых потоков.
Внимание! На территории Верховинского района запрещены спортивные сплавы. Также настоятельно просим туристов воздержаться от походов в горы,
– подчеркивают спасатели.
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Кратко о последствиях непогоды в Ивано-Франковской области
- Утром 18 июня глава ОВА Онищук сообщила, что в Верховинском районе ситуация контролируемая. Осадки ослабли, однако уровень воды в Черном Черемоше еще остается высоким.
- В Белоберезской общине усложнены проезды в села Пробойновка и Грамотное.
- В Надворнянском районе вечером субботы из-за стремительного поднятия уровня воды в горных ручейках было повреждено транспортное сообщение в село Вороненко Поляницкой общины со стороны Ворохты. Там проживают до 400 человек. На протяжении ночи дорожные службы восстанавливали участки, чтобы обеспечить проезд транспорта.
- Также в селе Крычка поврежден участок дороги на улице Ивана Франко. Из-за этого не было проезда к 5 жилым домам.
- В течение суток 18 – 19 июня на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1 метр. В бассейнах Прута и Днестра, особенно на горных притоках на 0,5 – 1,5 метра, добавила Онищук.