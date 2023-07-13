Дома и машины смыло водой: стало известно о жертвах непогоды в Туапсе
Накануне Туапсе, расположенное в Краснодарском крае, буквально смыло мощной водой. Ливни были настолько сильными, что не удалось миновать жертв.
В местных СМИ сообщают, что обнаружили по меньшей мере несколько погибших в результате непогоды. Данные прокуратуры свидетельствуют о том, что два человека стали жертвами большой воды, а еще двое – пропавшие без вести, передает 24 Канал.
Тем временем Россиянам нигде не рады: в аэропорту Израиля туристы двое суток спят на картоне в ожидании рейса
Безумный ливень убивает людей
Известно, что жертвами ливня стали девушка 2003 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Сначала они считались пропавшими без вести в Туапсе, а вскоре обнаружили их тела в море.
Как уточнили в прокуратуре, жертвы большой воды находились в доме. Его же смыло в реку при подтоплении.
Вскоре данные актуализировали. Уже стало известно о трех жертвах, обнаруженных в Туапсинском районе. Заметим, что данные немного не совпадают со словами прокуроров. Итак, говорится о:
- 19-летней Ангелине Комбаровой. Ее дом унесло потоком воды. Вместе с девушкой в нем находились 15-летний Александр Комбаров и 22-летняя Екатерина Перевязко. Двое последних еще ищут.
- 67-летний сотрудник Новомихайловского совхоза Михаил Симунян. Он пробовал переехать вброд реку вблизи села Подхребтово на своей "Ниве". Но транспортное средство вода унесла за собой.
- 67-летний Владимир Филиппов. Он ехал на своем ВАЗе, когда его машину тоже смыло водой.
Мощный ливень в Туапсе: что известно
- Ненастье постигло Туапсинский район 12 июля. Подтопление зафиксировали как в курортном городе, так и в его окрестностях.
- Известно, что подтопленным был участок трассы Джубга – Сочи в районе Лермонтово. В результате проезд по дороге решили перекрыть.
- Смывала авто вода в курортном поселке Небуг. Это стало причиной того, что в одном из переулков образовалась несколькометровая стена из автомобилей, полностью блокировавших движение.
- Для понимания, в Туапсе и окрестностях в ночь на 12 июля всего за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Резко поднялся уровень воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани.