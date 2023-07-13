Дома и машины смыло водой: стало известно о жертвах непогоды в Туапсе

Накануне Туапсе, расположенное в Краснодарском крае, буквально смыло мощной водой. Ливни были настолько сильными, что не удалось миновать жертв.

В местных СМИ сообщают, что обнаружили по меньшей мере несколько погибших в результате непогоды. Данные прокуратуры свидетельствуют о том, что два человека стали жертвами большой воды, а еще двое – пропавшие без вести, передает 24 Канал.

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Безумный ливень убивает людей

Известно, что жертвами ливня стали девушка 2003 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Сначала они считались пропавшими без вести в Туапсе, а вскоре обнаружили их тела в море.

Как уточнили в прокуратуре, жертвы большой воды находились в доме. Его же смыло в реку при подтоплении.

Вскоре данные актуализировали. Уже стало известно о трех жертвах, обнаруженных в Туапсинском районе. Заметим, что данные немного не совпадают со словами прокуроров. Итак, говорится о:

19-летней Ангелине Комбаровой. Ее дом унесло потоком воды. Вместе с девушкой в нем находились 15-летний Александр Комбаров и 22-летняя Екатерина Перевязко. Двое последних еще ищут.

Ее дом унесло потоком воды. Вместе с девушкой в нем находились 15-летний Александр Комбаров и 22-летняя Екатерина Перевязко. Двое последних еще ищут. 67-летний сотрудник Новомихайловского совхоза Михаил Симунян. Он пробовал переехать вброд реку вблизи села Подхребтово на своей "Ниве". Но транспортное средство вода унесла за собой.

сотрудник Новомихайловского совхоза Он пробовал переехать вброд реку вблизи села Подхребтово на своей "Ниве". Но транспортное средство вода унесла за собой. 67-летний Владимир Филиппов. Он ехал на своем ВАЗе, когда его машину тоже смыло водой.

Мощный ливень в Туапсе: что известно