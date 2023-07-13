У місцевих ЗМІ повідомляють, що виявили щонайменше кількох загиблих внаслідок негоди. Дані прокуратури свідчать про те, що двоє людей стали жертвами великої води, а ще двоє – зниклі безвісти, передає 24 Канал.

Тим часом Росіянам ніде не раді: в аеропорту Ізраїля туристи дві доби сплять на картоні в очікуванні рейсу

Шалена злива вбиває людей

Відомо, що жертвами зливи стали дівчина 2003 року народження та чоловік 1956 року народження. Спочатку їх вважали зниклими безвісти у Туапсе, а невдовзі виявили їхні тіла у морі.

Як уточнили у прокуратурі, жертви великої води перебували у будинку. Його ж змило у річку під час підтоплення.

Невдовзі дані актуалізували. Вже стало відомо про трьох жертв, яких виявили у Туапсинському районі. Зауважимо, що дані трішки не збігаються зі словами прокурорів. Отже, мовиться про:

19-річну Ангеліну Комбарову. Її будинок знесло потоком води. Разом з дівчиною у ньому перебували 15-річний Олександр Комбаров і 22-річна Катерина Перев'язко. Двох останніх ще шукають.

Її будинок знесло потоком води. Разом з дівчиною у ньому перебували 15-річний Олександр Комбаров і 22-річна Катерина Перев'язко. Двох останніх ще шукають. 67-річний співробітник новомихайлівського радгоспу Михайло Симунян. Він пробував переїхати вбрід річку поблизу села Підхребтове на своїй "Ниві". Але транспортний засіб вода понесла за собою.

співробітник новомихайлівського радгоспу Він пробував переїхати вбрід річку поблизу села Підхребтове на своїй "Ниві". Але транспортний засіб вода понесла за собою. 67-річний Володимир Філіппов. Він їхав на своєму ВАЗі, коли його машину теж змило водою.

Потужна злива в Туапсе: що відомо