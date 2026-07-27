Об этом сообщили в Укргидрометцентре и ГСЧС.

Когда и какие области накроет непогода?

Специалисты предупредили, что в понедельник, 27 июля, днем в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Региональные гидрометцентры сообщили, что до конца суток ухудшение погодных условий ожидается в Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Буковиной.

Ненастье в эти дни коснется также Закарпатья. Во второй половине дня 27 июля, вечером и первой половине ночи 28 июля там ожидаются значительные, а местами сильные дожди. Они будут сопровождаться грозами, кое-где градом и шквалами. В западной и центральной частях области порывы ветра будут достигать 25 – 30 метров в секунду. Объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Предупреждение о непогоде на 27 июля / Карта Укргидрометцентра

Во вторник, 28 июля, грозы прогнозируют в северо-восточных областях, большинстве центральных регионов, а также в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. В отдельных районах возможны град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Также будет действовать и уровень опасности (желтый).

К тому же утром и днем по побережью Одесщины прогнозируют северо-западный ветер скоростью 12 – 14 метров и умеренное волнение моря в ночные часы.

Предупреждение о непогоде на 28 июля / Карта Укргидрометцентра

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта,

– предупредили синоптики.

Спасатели добавили, что в эти дни на реках западных областей, в частности в бассейнах Прута, Сиреты, Тисы и Днестра, ожидается подъем уровня воды на 20 – 100 сантиметров. Поэтому в горах возможно схождение маленьких селевых потоков.

Напомним, далее на этой неделе на погоду будет влиять антициклон. Так в среду будет преобладать без осадков, а кратковременные грозовые дожди возможны в основном на крайнем севере страны.