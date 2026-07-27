Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игорь Кибальчич на Meteoprog.

Какую погоду прогнозируют на этой неделе?

В понедельник, 27 июля, ночью местами возможен туман. Днем грозовые дожди пройдут в западных областях, иногда они будут сильными, с градом и шквалами до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, днем – в пределах +28...+33 градуса. В то же время на крайнем мероприятии ожидается +24...+29 градусов.

Во вторник, 28 июля, дожди будут идти в центральных и северных областях в ночные часы. Днем грозы, шквалы и местами обильные осадки охватят Восток, Центр и Юго-Восток страны. Температура воздуха будет составлять +15...+20 градусов ночью и +26...+31 градус днем. А в северных и западных областях – +19…+24 градуса.

В среду, 29 июля, под влиянием антициклона будет преобладать погода без осадков. Лишь на крайнем Севере страны днем возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха будет составлять +9...+14 градусов ночью, а на юге и в Крыму – +15...+20 градусов. Днем ожидается повышение до +22...+27 градусов, а на Юге и Закарпатье местами до +31 градуса.

В четверг, 30 июля, по всей стране прогнозируют сухую и малооблачную погоду. Воздух ночью будет в пределах +11…+16 градусов, в южных регионах до +15…+20 градусов. Уже днем пригреет до +24…+29 градусов, а на Юге и Закарпатье – до +33 градусов.

В пятницу, 31 июля, осадки не прогнозируются. Столбики термометров покажут +13…+19 градусов ночью и +24…+29 градусов днем. При этом в южных и западных областях жара усилится до +30…+35 градусов.

В субботу, 1 августа, будет преобладать сухая погода в большинстве областей. Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах +13…+18 градусов, на крайнем Юге до +21 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов, а на Юге и на крайнем Западе – +31...+36 градусов.

В воскресенье, 2 августа, сохранится солнечная и сухая погода. В северо-восточных областях температура воздуха днем будет +24...+29 градусов, а на остальной территории пригреет до +31...+36 градусов. В Закарпатье местами столбики термометров поднимутся до +38 градусов.

Напомним, прогноз средней месячной температуры на август свидетельствует, что в большинстве областей она превысит климатическую норму на 2 градуса.