Про це свідчить прогноз синоптика Ігор Кібальчич на Meteoprog.

Яку погоду прогнозують цього тижня?

У понеділок, 27 липня, уночі місцями можливий туман. Вдень грозові дощі пройдуть у західних областях, подекуди вони будуть сильними, з градом і шквалами до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень – в межах +28...+33 градуси. Водночас на крайньому заході очікується +24...+29 градусів.

У вівторок, 28 липня, дощі йтимуть в центральних і північних областях у нічні години. Удень грози, шквали та місцями сильні опади охоплять Схід, Центр і Південний Схід країни. Температура повітря становитиме +15…+20 градусів уночі та +26...+31 градус удень. А в північних і західних областях – +19...+24 градуси.

У середу, 29 липня, під впливом антициклону переважатиме погода без опадів. Лише на крайній Півночі країни вдень можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме +9...+14 градусів уночі, а на півдні та в Криму – +15...+20 градусів. Вдень очікується підвищення до +22...+27 градусів, а на Півдні та Закарпатті – місцями до +31 градуса.

У четвер, 30 липня, по всій країні прогнозують суху та малохмарну погоду. Повітря уночі буде в межах +11 …+16 градусів, у південних регіонах до +15 …+20 градусів. Вже вдень пригріє до +24...+29 градусів, а на Півдні та Закарпатті – до +33 градусів.

У п'ятницю, 31 липня, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +13…+19 градусів уночі та +24...+29 градусів удень. При цьому у південних і західних областях спека посилиться до +30...+35 градусів.

У суботу, 1 серпня, переважатиме суха погода у більшості областей. Температура повітря у нічні години очікується в межах +13 ... +18 градусів, на крайньому Півдні до +21 градусів. Вдень повітря прогріється до +25...+30 градусів, а на Півдні та крайньому Заході – +31...+36 градусів.

У неділю, 2 серпня, збережеться сонячна та суха погода. У північно-східних областях температура повітря вдень становитиме +24...+29 градусів, а на решті території пригріє до +31...+36 градусів. На Закарпатті місцями стовпчики термометрів піднімуться до +38 градусів.

Нагадаємо, прогноз середньої місячної температури на серпень свідчить про те, що в більшості областей вона перевищить кліматичну норму на 2 градуси.