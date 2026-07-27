Про це повідомили в Укргідрометцентрі та ДСНС.

Коли та які області накриє негода?

Фахівці попередили, що у понеділок, 27 липня, вдень у західних областях очікуються грози, місцями град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Регіональні гідрометцентри повідомили, що до кінця доби погіршення погодних умов очікується на Хмельниччині, Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та Буковині.

Негода цими днями торкнеться також Закарпаття. У другій половині дня 27 липня, увечері та в першій половині ночі 28 липня там очікуються значні, а місцями сильні дощі. Вони супроводжуватимуться грозами, подекуди градом і шквалами. У західній та центральній частинах області пориви вітру сягатимуть 25 – 30 метрів за секунду. Оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий).

Попередження про негоду на 27 липня / Карта Укргідрометцентру

У вівторок, 28 липня, грози прогнозують у північно-східних областях, більшості центральних регіонів, а також у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. В окремих районах можливі град і шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Також діятиме І рівень небезпечності (жовтий).

До того ж вранці та вдень вздовж узбережжя Одещини прогнозують північно-західний вітер швидкістю 12 – 14 метрів та помірне хвилювання моря у нічні години.

Попередження про негоду на 28 липня / Карта Укргідрометцентру

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– попередили синоптики.

Рятувальники додали, що цими днями на річках західних областей, зокрема у басейнах Прута, Сірету, Тиси та Дністра, очікується підйом рівня води на 20 – 100 сантиметрів. Тому у горах може бути сходження невеликих селевих потоків.

Нагадаємо, далі цього тижня на погоду впливатиме антициклон. Так у середу переважатиме погода без опадів, а короткочасні грозові дощі можливі здебільшого на крайній півночі країни