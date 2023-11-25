В Киеве прогнозируют снегопад и гололедицу: в КГГА предупредили о введенных ограничениях

Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий в следующие два дня. В связи с этим в столице заработают определенные ограничения, а школам рекомендуют перейти на смешанный формат.

Детские сады при этом продолжат работать в обычном графике. Из-за будущего снегопада в Киеве объявлено оранжевый уровень опасности.

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Предупреждение от КГГА

По прогнозам Укргидрометцентра, днем в воскресенье 26 ноября и ночью в понедельник 27 ноября в Киеве ожидаются сильные снегопады и гололедица. Порывы ветра в столице могут достигать 17 – 22 метров в секунду, украинцев также предупреждают о вьюгах, снежных заносах. На дорогах возникнет гололедица.

В КГГА сообщили, что из-за прогнозируемых снегопадов въезд крупногабаритного транспорта в столицу в пиковые утренние часы понедельника ограничат. Также в администрации рекомендуют школам проводить обучение в эти дни в смешанном формате.

Общеобразовательные учебные заведения будут работать в автономном режиме. Однако отправлять ли туда детей или оставить их дома на дистанционке – будут решать родители. Детские сады будут работать в обычном режиме,

– отметили в структуре.

Киевлян просят воздержаться от поездок на личном автомобиле, выбрав вместо этого общественный транспорт. В КГГА отметили, что в эти дни запрещена парковка автомобилей вдоль обочины дорог и на тротуарах. В городе будет работать коммунальная спецтехника.

Погода в Киеве на следующие дни

Как сообщают синоптики, 26 – 27 ноября в столице и области прогнозируют сильные снегопады, прирост снежного покрова 20 – 30 сантиметров, в южных и восточных районах области до 50 сантиметров. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду, местами по области 25 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия приведут к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

В Киеве ожидается днем от 0 до -2 градусов мороза.