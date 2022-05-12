Ненастье в Киеве: 3 района без света, сломалась 400-летняя липа

В четверг 12 мая в Киеве прогремела сильнейшая гроза. Ненастье повредило линии электросети, из-за чего в некоторых районах исчез свет.

Кроме того, ветер сломал старое дерево, которому примерно 400 лет. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила в 1635 году.

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Эта липа росла в начале Андреевского спуска у Национального музея истории. Она имела статус ботанического памятника природы местного значения. Обхват ствола дерева составлял 5 метров.

Специалисты КО "Киевзеленстрой" совместно с арбористом обследуют памятник природы и предоставят подробную информацию о повреждениях.

Непогода принесла Киеву проблем

Очевидцы распространяют последствия грозы в Киеве по социальным сетям. Во многих районах столицы обломаны деревья, поэтому киевлян призвали быть осторожными. Также из-за обрушившихся деревьев пострадало много машин, а кое-где и фасады построек.

Жителей области предостерегают от оборванных проводов

Тем временем Киевские региональные электросети ДТЭК сообщили о многочисленных обрывах электросетей в области. Жителей Киевщины попросили не приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров.

У жителей некоторых районов отсутствует свет

У жителей трех районов столицы из-за непогоды может отсутствовать свет. Так, из-за дождя и шквального ветра отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

Сейчас большинство клиентов подпитали из резерва. Впрочем, еще 19 тысяч клиентов остаются обесточенными.

Внимание: Об отсутствии света сообщите об этом через дистанционные сервисы:

чат-бот в Viber и Telegram (в строке поиска ввести "ДТЭК Киевские электросети"),

личный кабинет на сайте www.dtek-kem.com.ua ,

по номерам телефонов: (067/099/073) 210 1588; 044-202-15-88.

Тем временем, спасатели тоже преодолевают последствия непогоды в столице. На Андреевском спуске, улице Шелковичной и Кудрявском спуске уже забрали сваленные деревья. Сейчас выехали на уборку сваленного дерева на улицу Ялтинскую, что в Дарницком районе. К работам привлекли 8 спасателей и 2 единицы техники КАСС "Киевская служба спасения".

при падении деревьев или ветвей, а так при травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы по телефонам: 101 или 103. Вызвать КАРС "Киевская служба спасения" можно по телефонам: 044-430-37-17 и 044-430-50-10 .