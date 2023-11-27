Непогода повредила самый большой флаг страны в Киеве: его уже заменили

Сильные порывы ветра повредили самый большой флаг Украины, который развевается в Киеве возле монумента "Родине-матери". Поврежденное полотнище уже снимают, чтобы установить новое.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В сети также опубликовали кадры поврежденного флага, передает 24 Канал.

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Непогода повредила самый большой флаг Украины

Пользователи в сети опубликовали кадры, как непогода повредила самый большой флаг Украины в Киеве. На них видно, что украинский флаг ветер повредил на стыке цветов. Очевидно, непогода повредила шов между двумя частями флага.

В Киеве непогода повредила самый большой флаг: смотрите видео

В сети также опубликовали фотографии, на которых видны повреждения флага.



Сильный ветер повредил украинский флаг / Фото из сети



Непогода повредила флаг в Киеве / Скриншот с видео

Власть установит новый флаг

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что поврежденное полотнище наибольшего флага страны снимают, чтобы позже приподнять новое. Там отметили, что накануне украинское знамя приспустили, но сильные порывы ветра все равно смогли повредить полотнище.

Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят новым. Новый флаг будет развеваться над киевскими склонами, как только улучшатся погодные условия,

– сообщили в администрации.

Что известно о самом большом флаге Украины Флаг Украины, установленный в Киеве возле монумента "Родине-матери", является самым большим в Украине. Так, высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра. Флаг изготавливают из комбинированных материалов в Украине. Интересно, что существует четыре комплекта полотна флага для разных климатических условий. Их создают, используя разные типы тканей, имеющих разную плотность и вес. В соответствии со временем года, украинский флаг заменяют.

Поврежденный флаг в Киеве уже заменили

"Суспильне" сообщает, что поврежденный непогодой украинский флаг уже заменили. Его установили на флагшток, но из-за непогоды будут держать приспущенным.

В Киеве заменили поврежденный флаг: смотрите видео

Украинский флаг поднимется, когда погодные условия улучшатся.

В Киеве ветром оторвало часть флага

Непогода в Украине приносит немало бед. Так, мощный ветер 28 октября оторвал часть флага, установленного у монумента "Родине-матери".

На опубликованном в сети фото можно увидеть, что в Киеве ветром оторвало желтую часть флага Украины.



Порывами ветра в Киеве оторвало часть флага / Фото из соцсетей