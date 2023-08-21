В Киеве из-под земли забил мощный гейзер: столицу накрыла непогода
Город Киев в обед 21 августа накрыло мощное ненастье с грозой. Так, после этого в городе подтоплены улицы и затруднено движение транспорта.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, в городе образовался гейзер с водой, который вынырнул из-под земли после непогоды, передает 24 Канал.
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Киев накрыла мощная гроза
Местные жители сообщили, что непогода накрыла столицу около 14 часов 30 минут. В результате в городе ухудшилась видимость для водителей автомобилей.
Киев накрыла гроза: смотрите видео
После этого в городе образовались "реки". Водителям автомобилей пришлось "переплывать" сквозь эту "большую воду".
После ливня в Киеве образовались "реки": смотрите видео
Страдали от "большой воды" и пешеходы. Ведь они должны были переходить дорогу по воде, смочив там свои ноги.
"Большая вода" натворила проблемы для киевлян: смотрите видео
Такие "реки" наблюдали в нескольких районах Киева. Пока неизвестно, привлекали ли коммунальщиков для ликвидации "большой воды" на дорогах.
В Киеве "большая вода" охватила несколько районов: смотрите видео
В Киеве также из-под земли вынырнул гейзер
После непогоды в столице возле торгового центра "Украина" вынырнул из-под земли мощный гейзер прямо на дорогу в этом районе города. В сети предположили, что это произошло из-за прорыва трубы в той части проезжей части.
В Киеве на дороге вынырнул гейзер: смотрите видео
Пока неизвестно, удалось ли обуздать этот "фонтан" в центре украинской столицы. Местные власти пока не сообщили, в чем была причина порыва этого гейзера.
У торгового центра "Украина" бьет ключом "фонтан": смотрите видео
Недавно синоптики предупреждали о непогоде в Киеве
- Согласно прогнозу погоды в Киеве 21 августа ожидались дожди и грозы. Кроме того, в столице также объявили первый или желтый уровень опасности.
- Однако уже 22 августа в столице переменная облачность и жара. Температура поднимется – до +29 градусов.
- В то же время, в столице и области также объявили чрезвычайную пожарную опасность. Поэтому синоптики просят осторожно обращаться с огнем в открытых городах, чтобы не возник масштабный пожар.