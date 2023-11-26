Буря валит деревья, море выходит из берегов, в Саках затопило трассу: что происходит в Крыму

На территории временно оккупированного полуострова высок уровень опасности из-за погодных условий. Аналитики ранее предупреждали о мощном шторме и 8-метровых волнах.

Во вторую половину дня 26 ноября во многих населенных пунктах Крыма началась чрезвычайная непогода.

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В Севастополе бушует штормовой ветер

Безумный вихрь посетил Севастополь. На море разыгрался мощный шторм. Согласно прогнозам, в городе может выпасть 30 миллиметров осадков и более, в то время как месячная норма составляет 26 миллиметров.

Ближе к 21:00 на Южном берегу Крыма высота волн может достигнуть 8 метров: видео соцсети

Общественный транспорт не может полноценно функционировать из-за поваленных деревьев.

В городе ветер выкорчевывает деревья / Фото соцсети

Ветер сдирает облицовку с домов. Кровля на многоэтажках угрожающе вздрагивает и "готовится" упасть на головы случайных прохожих.

Что делает ненастье в Севастополе: видео соцсети

Море и реки выходят из берегов

Не лучше обстоят дела и в других городах. Так, в Керчи ураганный ветер повалил деревья на набережной. Саму набережную затопило. В Симферополе река Салгир из-за мощных дождей выходит из берегов, буря валит ветки деревьев.

Как выглядят улицы крымских городов / Фото соцсети

В сети появилось видео, на котором автобус в буквальном смысле плывет по улице.

В Евпатории дороги превратились в море: видео соцсети

В Евпатории море тоже вышло из берегов. Въезд в город со стороны Сак затопило.

Как выглядит трасса Евпатория – Саки: видео соцсети