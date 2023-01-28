Снегопад и гололедица стали причиной 15-километровой пробки на трассе Одесса – Рени

На Юге Одесской области хозяйничает непогода – мокрый снег и гололедица усложняют передвижение транспорта на дорогах. Из-за этого на трассе Одесса – Рени образовалась многокилометровая пробка из грузовиков.

Обрабатывать дорогу противогололедными материалами и очищать от снега коммунальщики начали еще со вчера. Однако ситуация на дорогах остается рисковой, ведь непогода продолжается.

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Чтобы справиться с последствиями непогоды привлекли 71 единицу техники

Южную часть Одесской области засыпает снегом. Коммунальщики работают не покладая рук, ведь из-за непогоды ситуация на дорогах существенно ухудшилась.

В целом в области над ликвидацией последствий непогоды работает 71 единица техники и 85 рабочих, сообщили в Службе автомобильных дорог. В частности, дороги обрабатывают противогололедными материалами и очищают их от снега.

В то же время, на трассе Одесса – Рени из-за ДТП и непогоды образовалась большая пробка, достигающая до 15 километров. Отмечают, что неблагоприятные погодные условия будут сохраняться весь день и продлятся 29 января.

Просим водителей соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и планировать свои маршруты заранее, по возможности не выезжать без необходимости на дальние расстояния,

– призывали в службе.

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Снег и морозы возвращаются в Украину

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала 24 Канала когда следует ожидать снегопадов. По ее словам, морозы и снеговые осадки могут вернуться в Украине уже в конце этого месяца.

Наталья Голеня добавила, что, вероятно, снег будет падать 29 января – 1 февраля. Температура воздуха ночью будет держаться ниже нуля.