Бердянск затапливает: шторм достиг Азовского моря

Временно оккупированный Бердянск также накрыл мощным штормом. Там затопило улицы и вырвало деревья.

В местных телеграмм-каналах пишут, что непогода бурлит и во временно оккупированном Бердянске. Ее последствия достаточно существенны для города. 24 Канал.

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Улицы затопило

В Бердянске затопило целые улицы, они фактически превратились в реки. Также в городе был настолько сильный ветер, что он свалил деревья. Ненастье принесло с собой существенные повреждения для инфраструктуры города, а также дополнительную работу для коммунальщиков.

В Бердянске лежат деревья: смотрите видео

Пять районов Бердянска подтоплены, средний уровень воды достигает 40 сантиметров. Особенно пострадали улицы Гостеприимного и Горького. По всему городу оборваны электросети и повалены деревья.

В Лисках, Слободке отсутствует электроснабжение. Также в некоторых районах нет воды.

Последствия непогоды в Бердянске существенные / Фото из телеграмм-каналов

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