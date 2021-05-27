"Ненависть застилает глаза", – в Кремле прокомментировали слова Дуды о России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия – не нормальная страна, а государство-агрессор. В Кремле взамен считают, что Москва очень дружественная и хочет поддерживать хорошие отношения со всеми, в том числе и Варшавой.

В Кремле убеждены, что риторика президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию "ненормальной страной", неприемлема.

Заявление Дуды Россия – не нормальная страна, а государство-агрессор, – Дуда

Реакция Москвы на заявление Дуды

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что на самом деле Москва "ищет дружественных отношений со всеми соседями, в том числе и Варшавой".

Россия – это дружественная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этим, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями,

– сказал Песков.

Он также выразил сожаление, что "ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, в частности президенту, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость".

Заявление Дуды, которое разозлило Кремль