Необходимо достичь 2 целей, – Кулеба назвал главную проблему Украины

Дмитрий Кулеба убежден, что сейчас главная проблема Украины – это война, которая продолжается с 2014 года. Между тем за это время стране удалось достичь колоссального прогресса в реформах.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот прогресс приближает Украину к Европейскому Союзу и НАТО. В то же время, чтобы Украина стала еще успешнее, необходимы две вещи.

Заметьте "Украину не надо вооружать" – российский нарратив, – Кулеба

Когда мы достигнем двух целей, я думаю, у нас будет совсем другая политическая ситуация в Центральной Европе и совсем другая хронология нашей интеграции в Европейский Союз и НАТО,

– подчеркнул Кулеба.

Какие две вещи имеет в виду Кулеба

Россия – страна-агрессор – должна уйти из Украины. Столицы ЕС и НАТО должны перестать смотреть на Украину сквозь призму их отношений с Россией. А в процессе принятия решений стоит учитывать результаты работы, которую выполняет Украина.

"Поход на Украину не будет легким"