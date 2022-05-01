Необходимо освободить моZг россиян от матричного ярма

Если в глобальном смысле биполярного мира не существует, поскольку, беря на себя подобную историческую миссию, россия значительно переоценила свои возможности, то сознание значительной части россиян четко признает себя в системе координат: "Правда-ложь" или "Свой-чужой". Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

То, что цивилизованный мир воспринимает как аксиому, например, резню в Буче, в мировосприятии инфицированного контентом федеральных каналов жителя Московии вызывает негодование. Ведь не может "воюющая на стороне добра" страна с таким мощным историческим фреймом, как нацизм, быть виновной в военных преступлениях. Убитые украинцы и разрушенные города – фейк, а биологические лаборатории, неонацисты и отряды боевых голубей – реальность.

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Российская матрица

Сознание типичного россиянина загружено в инфернальную матрицу, где квазиисторический ревизионизм служит манипулятивной тактикой для оправдания ужаса, который принес сапог русского солдата на территорию суверенного европейского государства.

Историческая миссия человечества и, непосредственно, украинцев состоит в том, чтобы освободить души россиян из этой адской вселенной иллюзий и мифологем.

У нынешней России нет будущего

Социогенез российского общества базируется на устаревших постулатах, сложившихся в сознании кучки сумасшедших дедов, которые в результате долговременного правления и коронавирусной изоляции окончательно утратили связь с реальностью.

Мир, которым они живут, получая данные из "папочек", давно погиб и пошел вперед семимильными шагами.

Есть ли выход

Вместо путешествий в космос, нанотехнологий, энергии звезд россиянам предлагают деспотизм, милитаризм, монархизм, экспансионизм и еще кучу устаревших догм, которые не просто противоречат общемировым тенденциям развития западной цивилизации, а выступают им в противовес.

Руководство России воспринимает современный мир, частью которого вполне естественно хочет быть Украина как реальную экзистенциальную угрозу для своего существования.

Поэтому все санкции, направленные на изоляцию, будь то блокировка Instagram или финансовые санкции против платежных систем, должны показать урбанизированному россиянину, что дальше его будут ждать только кокошники, базары и медведи с балалайками. Эра мировой зависимости от природных энергоресурсов обязательно уйдет в небытие.

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Санкции приведут к оттоку "мозгов", дефициту технологий и продолжительной стагнации. А плешивый дедушка тем временем будет грозно трясти своей немощной ручкой в сторону Запада, стоя за арсеналом из ядерных ракет, мечтая о Третьем Риме.

Неофашистское полицейское государство, которое видит в своем расширении настоящий экзистенциал своего бытия, должно уйти в небытие. Россияне должны быть освобождены из-под ярма деспотичного диктатора с манией величия. Их нужно вернуть в реальность.

Историческая обязанность всего человечества активно этому способствовать.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: