Те, що цивілізований світ сприймає як аксіому, наприклад, різанину у Бучі, у світосприйнятті інфікованого контентом федеральних каналів жителя Московії викликає обурення. Адже не може країна, що "воює на стороні добра", з таким потужним історичним фреймом, як нацизм, бути винною у військових злочинах. Вбиті українці та зруйновані міста – "фейк", а біологічні лабораторії, неонацисти та загони бойових голубів – "реальність".

Читайте також Якби Булгаков жив у 2022-му, то писав би про "кровожерливих нацистів"

Російська матриця

Свідомість типового росіянина завантажена у інфернальну матрицю, де квазіісторичний ревізіонізм слугує маніпулятивною тактикою для виправдання того жахіття, що приніс чобіт російського солдата на територію суверенної європейської держави.

Історична місія людства та, безпосередньо, українців у тому, щоб звільнити душі росіян з цих пекельного всесвіту ілюзій та міфологем.

У нинішньої Росії немає майбутнього

Соціогенез російського суспільства базується на застарілих постулатах, сформованих у свідомості купки божевільних дідів, які в результаті довготривалого правління та коронавірусної ізоляції остаточно втратили зв’язок з реальністю.

Світ, яким вони живуть, отримуючи дані з "папочок", давно загинув та пішов уперед семимильними кроками.

Чи є вихід

Замість подорожей до космосу, нанотехнологій, енергії зірок росіянам пропонують деспотизм, мілітаризм, монархізм, експансіонізм та ще купу застарілих догм, які не просто суперечать загальносвітовим тенденціям розвитку західної цивілізації, а виступають їм на противагу.

Керівництво Росії сприймає сучасний світ, частиною якого цілком природно хоче бути Україна, як реальну екзистенційну загрозу для свого існування.

Тому всі санкції, спрямовані на ізоляцію, будь-то блокування Instagram чи фінансові санкції проти платіжних систем, мають показати урбанізованому росіянину, що далі його будуть чекати лише кокошники, базари та ведмеді з балалайками. Ера світової залежності від природних енергоресурсів обов’язково відійде у небуття.

По темі Оточення Путіна намагається прикрутити до воза колеса від Ferrari

Санкції призведуть до відтоку "мізків", дефіциту технологій та тривалої стагнації. А плішивий дідуган тим часом буде грізно трясти своєю немічною ручкою у бік Заходу, стоячи за арсеналом з ядерних ракет, марячи про Третій Рим.

Неофашистська поліцейська держава, яка вбачає у власному розширенні справжній екзистенціал свого буття, має піти у небуття. Росіяни мають бути звільнені з-під ярма деспотичного диктатора з манією величі. Їх необхідно повернути до реальності.

Історичний обов'язок всього людства активно цьому сприяти.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: