Необходимы 3 "мариупольских шага", – Подоляк предложил России подумать об остатках репутации

Российские оккупанты продолжают непрерывно атаковать "Азовсталь" в Мариуполе, где до сих пор находятся множество мирных жителей и отважные защитники города. Впрочем, у России еще есть шанс одуматься.

Об этом сообщил на своей странице в твиттер советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что "Азовсталь" захватчики продолжают засыпать тяжелыми авиабомбами и обстреливать артиллерией.

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Что Россия должна сделать

Кроме того, русские военные интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. То есть, вероятно, никакого приказа не штурмовать "Азовсталь" и не было.

Предлагаю России подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего 3 "мариупольских шага",

– заявил Подоляк.

По его словам, сейчас Россия должна:

объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем;

немедленно дать гумкоридор для гражданских;

согласиться на "специальный раунд переговоров", чтобы Украина забрала/обменяла военных.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

За прошедшие сутки, 23 апреля, рашисты постоянно вели огонь по Мариуполу. В частности, их целью был "Азовсталь", где до сих пор находятся гражданские и украинские защитники.

Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты совершают ужасные зверства против гражданских жителей Мариуполя. Кроме того, рашисты продолжают деятельность так называемых фильтрационных лагерей, а фактически – концентрационных.

Вчера, 23 апреля, президент Украины сообщил, что пока возможности для военной разблокировки Мариуполя нет. Он отметил, что сейчас наше государство не готово к этому.

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