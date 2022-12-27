Необязательно массированная атака, вероятная комбинированная: Гуменюк о возможном изменении тактики врага

Очевидно, что Россия готовится к новой атаке, но это не обязательно массированный ракетный обстрел. Вероятна и комбинирована атака, ведь враг может сменить тактику.

Об этом предупредила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она заметила, что враг долго не выводил в море ракетоносителей, а сейчас на боевом дежурстве находятся три ракетных носителя – два из которых подводные.

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Подготовка стратегической тактической авиации тоже есть, но все же помним, что тактика врага может изменяться. Необязательно это будет массовая ракетная атака, она может быть и комбинированной.

– сообщила Наталья Гуменюк.

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Кроме того, спикер напомнила, что Россия получила новую партию дронов и уже начала их использовать.

По ее словам, именно тот факт, что россияне пока не используют дроны так активно, как в начале, говорит о том, что они изменили тактику действий.

"Они пытаются использовать их для обнаружения противовоздушной обороны, а только тогда идет ударная волна", – добавила Наталья Гуменюк.

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