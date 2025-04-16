Неожиданно ударили ножом: полиция раскрыла детали нападения на журналиста Макарова

Вечером 16 апреля в Соломенском районе Киева на журналиста Юрия Макарова совершили покушение. Правоохранители начали уголовное производство по факту нападения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о нападении на Макарова в Киеве

Как рассказали в полиции, возле одного из жилых комплексов Соломенского района злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего. Нападавший скрылся с места происшествия.

Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства,

– сообщили правоохранители.

Отмечается, что пострадавшим является Юрий Макаров – журналист и творческий продюсер Суспильного вещания. По данным коллег, Макаров в тяжелом состоянии, однако угрозы его жизни нет.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Суспильне призвало министра внутренних дел Украины Игоря Клименко взять расследование под личный контроль.