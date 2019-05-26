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      Неожиданные назначения Зеленского и скандальные возвращения в Украину – топ-5 видео недели

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      Видео недели
      Видео недели / Коллаж 24 канала

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Парад возвращений в Украину

      Сначала олигарх Игорь Коломойский, затем помощник Януковича – Андрей Портнов. Одиозные чиновники массово возвращаются в Украину. Одни, чтобы отомстить бывшей власти, другие – обещают бороться за кресла под куполом. И все вместе, чтобы снова восстановить утраченное в Украине влияние. Еще не вернулся, но уже стал в очередь на пересечение границы еще один политик – нардеп Александр Онищенко. Планирует покупать билет в Киев и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.

      Для чего политики возвращаются и чем это грозит: смотрите видео

      Решение трибунала ООН относительно освобождения украинских моряков

      Международный трибунал ООН 25 мая постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. "Этот суд имеет существенное значение и влияние. Россия является подписантом конвенции ООН по морскому праву. И я не исключаю, что если российская власть продолжит удерживать моряков и корабли, союзники и партнеры Украины могут продолжить и усилить политическое и экономическое давление, которое они оказывают на российские власти", – сказал адвокат пленных моряков Николай Полозов.

      Трибунал ООН опубликовал текст решения по делу украинских моряков: смотрите видео

      Ситуация с паспортами РФ на Донбассе

      Российские паспорта, которые Кремль победно обещал раздать жителям ОРДЛО, оказались фикцией. У них не будет ни специальных пометок, ни прописки на территории России. То есть без этого нельзя будет записаться в поликлинику, получить загранпаспорт, страхование, карточку в банке или пенсию. Пока желающие получить паспорта живут в неопределенности. К тому же точно не известно, получат ли мужчины призывного возраста еще и военный билет и повестку в армию России.

      Как Путин обманывает людей с российскими паспортами: смотрите видео

      Итоги работы Верховной Рады

      21 июля состоятся досрочные парламентские выборы. Народные депутаты ВРУ восьмого созыва успели за эти пять лет запомниться как негативом, так и положительными решениями. Последний состав ВРУ пришел на волне Майдана, когда Российская Федерация оккупировала украинские территории. В 2014 году парламент обновился более чем на половину. Журналисты 24 канала напоминают, что приняли нардепы за эти пять лет.

      Смотрите видео: чем запомнилась Рада восьмого созыва

      Неожиданные назначения Зеленского

      Сценарист сериала "Слуга народа", исполнительный продюсер студии "Квартал 95", адвокат Коломойского и давний друг нового президента – это лишь часть людей, которые будут работать в Администрации Президента. Накануне Президент Владимир Зеленский сделал несколько неожиданных назначений. Насколько целесообразны такие назначения и кто такие эти все люди – мыслями поделились эксперты журналистам 24 канала.

      Смотрите видео: как эксперты отреагировали на новых людей на должностях

       

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      Теги: Новости Украины Украинские моряки в плену ООН Игорь Коломойский Андрей Портнов Верховная Рада Война на Донбассе Владимир Зеленский Назначения Зеленского Видео недели
      Источник: 24 канал
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