Неочікувані призначення Зеленського та скандальні повернення в Україну – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Парад повернень в Україну

Спочатку олігарх Ігор Коломойський, потім помічник Януковича – Андрій Портнов. Одіозні посадовці масово повертаються в Україну. Одні, аби помститися колишній владі, інші – обіцяють боротись за крісла під куполом. Та всі разом, аби знову відновити втрачений в Україні вплив. Ще не повернувся, але вже став у чергу на перетин кордону іще один політик – нардеп Олександр Онищенко. Планує купувати квиток до Києва і екс-очільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі.

Для чого політики повертаються та чим це загрожує: дивіться відео

Рішення трибуналу ООН щодо звільнення українських моряків

Міжнародний трибунал ООН 25 травня ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. "Цей трибунал має істотне значення і вплив. Росія є підписантом конвенції ООН з морського права. І я не виключаю, що якщо російська влада продовжить утримувати моряків і кораблі, союзники і партнери України можуть продовжити і посилити політичний та економічний тиск, який вони чинять на російську владу", – сказав адвокат полонених моряків Микола Полозов.

Трибунал ООН опублікував текст рішення у справі українських моряків: дивіться відео

Ситуація з паспортами РФ на Донбасі

Російські паспорти, які Кремль переможно обіцяв роздати жителям ОРДЛО, виявилися фікцією. Адже у них не буде ані спеціальних поміток, ані прописки на території Росії. Тобто без цього не можна буде записатися до поліклініки, отримати закордонний паспорт, страхування, картку в банку чи пенсію. Поки охочі отримати паспорти живуть у невизначеності. До того ж достеменно не відомо, чи отримають чоловіки призивного віку ще й військовий квиток і повістку в армію Росії.

Як Путін дурить людей з російськими паспортами: дивіться відео

Підсумки роботи Верховної Ради

21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори. Народні депутати ВРУ восьмого скликання встигли за ці п'ять років запам'ятатися як негативом, так і позитивними рішеннями. Останній склад ВРУ прийшов на хвилі Майдану, коли Російська Федерація окупувала українські території. У 2014 році парламент оновився більш ніж на половину. Журналісти 24 каналу нагадують, що ухвалили нардепи за ці п'ять років.

Дивіться відео: чим запам'яталася Рада восьмого скликання

Неочікувані призначення Зеленського

Сценарист серіалу "Слуга Народу", виконавчий продюсер студії "Квартал 95", адвокат Коломойського і давній друг нового президента – це лише частина людей, які працюватимуть в Адміністрації Президента. Напередодні Президент Володимир Зеленський зробив кілька неочікуваних призначень. Наскільки доцільні такі призначення та хто такі ці всі люди – думками поділилися експерти журналістам 24 каналу.

Дивіться відео: як експерти відреагували на нових людей на посадах