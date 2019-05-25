Трибунал ООН опублікував текст рішення у справі українських моряків

Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити полонених українських моряків.

Трибунал ООН 25 травня ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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"Трибунал 19 голосами проти 1 постановляє, що Україна і Російська Федерація повинні представити в трибунал первинну інформацію, згадану в пункті 121, не пізніше 25 червня 2019 року, і уповноважує президента (трибуналу) запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними після цього звіту", – мовиться у повідомленні на сайті суду.

У згаданому пункті 121 мовиться таке: "відповідно до пункту 1 статті 95 Регламенту, кожна сторона повинна представити трибуналу доповідь та інформацію про дотримання будь-яких запропонованих забезпечувальних заходів".

Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.