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      Трибунал ООН опублікував текст рішення у справі українських моряків

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      Міжнародний трибунал ООН з морського права
      Міжнародний трибунал ООН з морського права / Getty Images

      Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити полонених українських моряків.

      Трибунал ООН 25 травня ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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      "Трибунал 19 голосами проти 1 постановляє, що Україна і Російська Федерація повинні представити в трибунал первинну інформацію, згадану в пункті 121, не пізніше 25 червня 2019 року, і уповноважує президента (трибуналу) запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними після цього звіту", – мовиться у повідомленні на сайті суду.

      У згаданому пункті 121 мовиться таке: "відповідно до пункту 1 статті 95 Регламенту, кожна сторона повинна представити трибуналу доповідь та інформацію про дотримання будь-яких запропонованих забезпечувальних заходів".

      Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

      реакція політиків на рішення трибуналу:
      blog_ava
      Трибунал ООН наказав звільнити українських моряків: реакція Росії
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      Теги: Українські моряки в полоні Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Українці в полоні РФ ООН Судді
      Джерело: 24 канал
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