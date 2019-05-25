Трибунал ООН опубликовал текст решения по делу украинских моряков
Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить пленных украинских моряков.
Трибунал ООН 25 мая постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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"Суд 19 голосами против 1 постановляет, что Украина и Российская Федерация должны представить в суд первичную информацию, упомянутую в пункте 121, не позднее 25 июня 2019 года, и уполномочивает президента (трибунала) запрашивать дополнительные доклады и информацию, которые он считает целесообразными после этого отчета", – говорится в сообщении на сайте суда.
В упомянутом пункте 121 говорится следующее: "в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Регламента, каждая сторона должна представить трибуналу доклад и информацию о соблюдении любых предложенных обеспечительных мер".
Как украинские моряки попали в плен?
25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те планово направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".
Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.
РЕАКЦИЯ ПОЛИТИКОВ НА РЕШЕНИЕ ТРИБУНАЛА: