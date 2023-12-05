Группа непальцев "кинула" Россию на деньги: подписала контракт с армией, но на "СВО" не поехала

Россия продолжает набирать в свои войска иностранцев за деньги. Так, контракт с министерством обороны подписали 8 непальцев. Правда, на фронт они так и не попали, обманув оккупантов.

Об интересном случае рассказали в телеграмм-канале "Досье Шпиона". Речь идет о восьми гражданах Непала, подписавших контракт с российским министерством обороны. Они должны отправиться в Украину на так называемую "СВО", но...

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Взяли деньги и скрылись

По данным анонима, это не первый случай, когда на так называемой "СВО" решили заработать кровавые деньги иностранцы. Так, среди российских захватчиков можно частенько увидеть наемников из Центральной и Южной Америки, Центральной Азии или Африки.

Кое-кто хочет получить вид на жительство в России или паспорт россиянина. Правда, большинство едет сугубо заработать деньги. И это притом что они понимают, что это может быть билет в один конец.

Вот и непальцы, которые обманули россиян и могли вернутся обратно на родину. Речь идет о восьмерых гражданах Республики Непал, которые 14 октября 2023 приехали в Россию, чтобы заработать.

Они в Москве подписали договор с вооруженными силами России в начале ноября. После этого попали в 58 общевойсковую армию – воинская часть 47084, Северная Осетия.



Непальцы "нагрели" Россию на деньги / Коллаж "Досье Шпиона"



Непальцы "нагрели" Россию на деньги / Коллаж "Досье Шпиона"

Известно, что во время подписания договора наемники получают 195 тысяч рублей. Непальцы не растерялись, забрали деньги и прибыли в расположение части в Ростовской области. Правда, служить дальше они не захотели.

Они пробыли на службе едва две недели. И в ночь на 17 ноября из расположения части непальцы скрылись. Теперь их разыскивают за самовольное оставление части.

По имеющейся информации, по состоянию на 1 декабря непальцев не обнаружили. Можно предположить, что они уже покинули территорию страны-агрессора.

Такова история успеха от непальских эмигрантов,

– иронизирует аноним.

А вот и список граждан Непала: