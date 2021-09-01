Неплохо, но недостаточно, – Зеленский требует большего сотрудничества с НАТО

Владимир Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку и совместные учения. В то же время президент Украины отметил, что хочет большего от сотрудничества с Альянсом.

Такое заявление украинский лидер сделал, находясь в США. Именно там 1 сентября должна состояться его встреча с Джо Байденом.

Важно Украина должна продолжить реформы для вступления в НАТО, – Белый дом

По словам Зеленского, люди в Украине видят поддержку со стороны НАТО. И это чрезвычайно важно, ведь украинцы чувствуют, что они не наедине.

Я считаю, что присутствие НАТО – это правильный психологический шаг: не применяется оружие, но другим, третьим государствам, показывается, что НАТО работает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, считаю, что это очень неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет,

– подытожил президент.

Заметим, что Украина уже не первый год пытается получить членство НАТО. 27 августа президент Зеленский даже утвердил решение СНБО о стратегии внешнеполитической деятельности страны. Согласно ей, Украина берет курс на обретение полного членства в ЕС и НАТО.

Интересно! Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что в уставе НАТО нет нормы, которая бы не позволяла стране получить членство во время войны на ее территории. То есть, у Украины есть все шансы стать членом НАТО, несмотря на российскую агрессию.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ на саммите Крымской платформы 23 августа заявил, что Украина и Грузия станут членами альянса.