Там нереально было находиться, – военный опроверг распространенный миф касательно Азовстали

Страшилки об Азовстале как о непобедимой крепости – преувеличение. Крепостью были сами военные – защитники Мариуполя и Азовстали, а не сама Азовсталь.

Об этом 24 каналу рассказал доцент, военнослужащий, сержант полка "Азов" Владислав Дутчак. Он говорит, что испуганные россияне считали "Азовсталь" городом под городом. Они думали, что внутри помещения есть целые подземные этажи, подходящие для жизни.

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Однако на самом деле это не соответствовало действительности. Дутчак рассказал, что на "Азовстале" хотя и есть помещения на несколько этажей вниз, но там нереально находиться из-за банального отсутствия кислорода. То есть в подземных хранилищах не было чем дышать.

Вести боевые действия в этих катакомбах не было возможности. Действительно, наши бойцы использовали подземные переходы, чтобы скрыто перемещаться, но эти подземные переходы разрушались во время авианалетов или ударов артиллерии.

– отметил военный.

Он также отметил, что хотя на "Азовстале" и есть немало бомбоубежищ, возведенных еще в годы Холодной войны, но они не были рассчитаны на прямые попадания артиллерии или бомб из самолетов.

Бойцов "Азовстали" выбивать ФАБами

Сержант полка "Азов" рассказал, что россияне использовали свое огромное преимущество в самолетах, кораблях и ракетах и выбивали защитников Мариуполя из кварталов и укрепрайонов. И, наконец, сосредоточились на "Азовстали".

Затем, чтобы выбить защитников из "Азовстали", враг выпускал немало авиационных бомб из стратегической авиации, так называемых ФАБов.

Попадание ФАБа – это гарантированное разрушение любого бомбоубежища, которое было на "Азовстали",

– сказал Дутчак.

Также он отметил, что наши бойцы никоим образом не могли достать авиационные бомбы ФАБ, поскольку находившийся у азовцев переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger не добивал до стратегического бомбардировщика.

Защитники показывали чудеса храбрости

Дутчак вспомнил, что в первый месяц обороны атмосфера на "Азовстале" была боевой и оптимистичной.

Полк "Азов" – это подразделение профессионалов своего дела,

– сказал военный.

Он также отметил другие подразделения, которые воевали вместе с азовцами, в частности, патрульных полицейских, морскую охрану и национальных гвардейцев.

По мнению сержанта полка "Азов", хотя эти военные и не были научены вести борьбу против регулярной российской армии, но они показывали чудеса храбрости и профессионализма.

Владислав Дутчак о пребывании на "Азовстали": смотрите видео

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