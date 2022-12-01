Про це 24 каналу розповів доцент, військовослужбовець, сержант полку "Азов" Владислав Дутчак. Він каже, що налякані росіяни вважали "Азовсталь" містом під містом. Вони думали, що всередині приміщення є цілі підземні поверхи, придатні для життя.
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Однак насправді це не відповідало дійсності. Дутчак розповів, що на "Азовсталі" хоча і є приміщення на декілька поверхів вниз, але там нереально перебувати через банальну відсутність кисню. Тобто у підземних сховищах не було, чим дихати.
Вести бойові дії у цих катакомбах не було можливості. Справді наші бійці використовували підземні переходи, щоб приховано переміщатися, але ці підземні переходи руйнувалися під час авіанальотів або ударів артилерії,
– відзначив військовий.
Він також наголосив, що хоча на "Азовсталі" і є чимало бомбосховищ, зведених ще у роки Холодної війни, але вони не були розраховані на прямі влучання артилерії або бомб із літаків.
Бійців "Азовсталі" вибивати ФАБами
Сержант полку "Азов" розповів, що росіяни використовували свою величезну перевагу в літаках, кораблях і ракетах та вибивали захисників Маріуполя із кварталів та укріпрайонів. І врешті зосередилися на Азовсталі.
Потім, щоб вибити захисників із "Азовсталі", ворог випускав чимало авіаційних бомб зі стратегічної авіації, так званих ФАБів.
Потрапляння ФАБа – це гарантовано руйнація будь-якого бомбосховища, яке було на Азовсталі,
– сказав Дутчак.
Також він відзначив, що наші бійці жодним чином не могли дістати авіаційні бомби ФАБ, оскільки переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger, що був у наявності в азовців, не добивав до стратегічного бомбардувальника.
Захисники показували дива хоробрості
Дутчак згадав, що у перший місяць оборони атмосфера на Азовсталі була бойова та оптимістична.
Полк Азов – це підрозділ професіоналів своєї справи,
– сказав військовий.
Він також відзначив інші підрозділи, які воювали разом із азовцями, зокрема патрульних поліцейських, морську охорону та національних гвардійців.
На думку сержанта полку "Азов", хоча ці військові і не були навчені вести боротьбу проти регулярної російської армії, але вони показували дива хоробрості і професіоналізму.
Владислав Дутчак про перебування на "Азовсталі": дивіться відео
Обмін полоненими з "Азовсталі": як все відбувалося
- 21 вересня відбувся великий обмін захисників Маріуполя, зокрема військових полку "Азов". Україні вдалося повернути з російського полону 215 українських військових. З них 108 — бійці "Азову". В обмін на 200 українських захисників Україна передала Віктора Медведчука.
- Згодом оборонці "Азовсталі" пояснили, чому погодилися на полон. Керівник штабу полку захисників Маріуполя майор Богдан Кротевич "Тавр" розповів, що після трьох місяців оборони Маріуполя на "Азовсталі" перебували 600 поранених військових та ще 300, які гнили.
- 6 жовтня звільнені з полону захисники "Азовсталі" дали пресконференцію. Вони розповіли про теракт в Оленівці та як до них ставилися у російському полоні.