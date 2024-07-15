Гроза, град и шквальный ветер до конца дня: синоптики сделали предупреждение для части областей

Укргидрометцентр предупреждает о грозе, граде и шквальном ветре. Они будут сохраняться до конца суток сразу в нескольких областях Украины.

Уже известно, что во Львовской области непогода будет бушевать и 15 июля. Синоптики предупредили, что в регионе будут грозы, местами шквалы, град и значительные дожди. Однако на этом перечень областей, которые почувствуют на себе непогоду еще не заканчивается.

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В каких областях будет дождь

Укргидрометцентр предупреждает о грозе, граде и шквальном ветре до 20 метров в секунду в западных и Житомирской областях Украины, которые непогода всколыхнет уже с минуты на минуту, и продержится так в течение суток.

В ближайший час с удержанием до конца суток 15 июля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении.



Непогода охватит по меньшей мере 7 областей / Карта Укргидрометцентра

В то же время синоптики говорят, что на этой неделе ожидается именно усиление жары. Такие погодные условия точно будут сохраняться до 17 июля. Возможно, что даже 16-го в большинстве регионов будет такая уже не такая сильная жара, то есть +35 – +39, а +28 – +34 градуса. То есть уже со вторника понемногу начнется небольшое ослабление.