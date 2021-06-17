На юг и Восток движутся грозы и шквалы: когда ожидают непогоду

Несмотря на потепление и солнечную погоду на большинстве территорий, в южной и восточной частях страны 17 и 18 июня ожидают непогоду. Там прогнозируют дожди, грозы и шквальный ветер.
Лето набирает все больше оборотов, однако осадки пока не покинули всю территорию Украины.
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Непогода 17 – 18 июня
Синоптики предупреждают о дожде и грозе днем 17 июня в южных и восточных регионах. Активнее всего будет лить в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. В отдельных районах там ожидают град и шквальный ветер, который будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.
В связи с этим, синоптики объявили на Юге и Востоке І уровень опасности – желтый.
Осадки из Южной и восточной части Украины не отступят и 18 июня. Там и в дальнейшем прогнозируют дожди, грозы и шквалы. Штормовое предупреждение продолжит действовать.
Юг и Восток накроет непогода / Скриншот из Укргидрометцентра
Неблагоприятная погода в Украине: последние новости
- С начала лета украинцев не радовала настоящая летняя погода – в большинстве областей систематически падал дождь, фиксировали грозы и шквалы.
- Мощный ливень, который начался вечером 16 июня, сильно затопил Керчь. В сети распространили видео, как оккупационные власти полуострова в лодке осматривали последствия непогоды.
- В очередной раз досталось и Харькову: 16 июня там затопило павильоны одного из крупнейших рынков Восточной Европы – "Барабашово".
- 15 июня на Днепр также обрушились грозы и сильный ветер: в городе полчаса длилась обильный ливень. На проспекте Пушкина упало дерево, а на улице Бородинский поток воды смыл асфальт.
- В тот же день непогода царила и в Одессе. В поселке Котовского упали деревья. Кроме того, в результате ливня в море попало большое количество поверхностных вод.