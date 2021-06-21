Разрушенные дороги и поврежденные мосты: непогода разгулялась на полную на Буковине – фото

В Черновицкой области 20 июня непогода наделала много бед. В общем 80 жилых домов в 8 населенных пунктах были подтоплены дождевыми потоками.

Кроме частных домовладений, пострадала еще и социальная инфраструктура. К счастью, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

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Где бушевала непогода

В Викнянской общине пострадали села:

Викно,

Бридок,

Дорошовцы,

Митков,

Онут,

Мосоровка,

Товтры.

А в Юрковецком общине:

Погореловка,

Баламутовка,

Черный Поток,

Боянчук.

По данным спасателей, мощные дождевые потоки подтопили:

80 жилых домов в 8 населенных пунктах,

150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах,

Кроме того, непогода разрушила дороги местного значения общей протяженностью 30 километров и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах.

По состоянию на 21 июня проезд к населенным пунктам восстановили.

К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ГСЧС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп).

Какая сейчас ситуация

По состоянию на утро 21 июня в области остаются подтопленными приусадебные участки и домохозяйства. На месте работают чрезвычайники. Они откачивают воду в наиболее подтопленных селах.

Так, в селе Викно, которое пострадало больше всего, работают:

35 человек личного состава,

10 единиц техники,

13 мотопомп.

Последствия непогоды в Черновицкой области / Фото ГСЧС, Черновицкой ОГА