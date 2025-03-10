Синоптики предупреждают об опасности: в Карпатах несколько дней подряд будет непогода

В ближайшие дни Карпаты и Закарпатье накроет непогода. Ожидается шквальный ветер и значительные дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Действительно ли Украину накроет "мощный ураган": что говорят в Укргидрометцентре

Непогода в Карпатах и на Закарпатье

Так, во второй половине дня 10 марта и 11 – 12 марта в Карпатах усилится ветер. Ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье даже 25.

Днем 11 марта и в течение суток 12 марта на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди (I уровень опасности, желтый),

– отметили в Укргидрометцентре.

В Карпатах и на Закарпатье будет непогода / Скриншот с Укргидрометцентра

Дожди в Украине