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24 Канал Новости Украины В Киеве завтра ожидают сильные порывы ветра: как вести себя горожанам во время непогоды
22 марта, 17:53
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В Киеве завтра ожидают сильные порывы ветра: как вести себя горожанам во время непогоды

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В Киеве 23 марта ожидаются порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду, объявлен желтый уровень опасности.
  • КГГА рекомендует закрывать окна, убрать предметы с балконов, избегать пребывания возле рекламных щитов и больших деревьев.

В Киеве в воскресенье, 23 марта, ожидаются порывы ветра. Его скорость составит 15 – 20 метров в секунду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Что известно о порывах ветра в Киеве 23 марта

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области днем 23 марта. Из-за порывов ветра был даже объявлен І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– отметили в Укргидрометцентре.

Справочно! I уровень опасности, желтый, объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

У Киевской городской государственной администрации, в свою очередь, дали советы, как действовать горожанам во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

К слову, по прогнозу синоптиков, в Киеве 23 марта будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит +1 – +3 градусов, а днем – +11 – +13 градусов.