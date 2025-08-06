Транспорт стал "водным", на улицах – реки и водопады: последствия сильного ливня в Киеве
В среду, 6 июня, украинскую столицу накрыла непогода – сильный ливень с грозой, местами град. В центральных районах фиксируют полумесячную норму осадков, движение транспорта затруднено.
В телеграм-каналах публикуют соответствующие видео. Подробнее о последствиях происшествия в Киеве – читайте в материале 24 Канала.
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Осложнения движения транспорта и отключение света
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий предупредил участников дорожного движения. Речь идет об осложнениях из-за значительных осадков, в частности на:
- перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;
- улице Казимира Малевича;
- бульваре Николая Михновского;
- улице Михаила Бойчука.
На местах работают все соответствующие службы.
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Кроме того, из-за непогоды произошли отключения света – в частях Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов.
Где выпала полумесячная норма осадков?
В Киевской городской государственной администрации рассказали, что гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме. Они убирают воду и дежурят возле проблемных участков. К работам привлекли 91 единицу спецтехники и оборудования: мотопомпы, гидромониторы, передвижные помповые станции и тому подобное.
За короткое время в центральных районах города, а именно Печерском районе, выпала полумесячная норма осадков,
– говорится в сообщении.
Из-за интенсивности осадков на ряде пониженных участков возможны временные скопления воды. Однако движение на большинстве улиц остается открытым.
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Обратите внимание! Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.
Какие последствия непогоды в Киеве?
Улицы Киева оказались под водой, автомобили вынуждены "плыть". В частности, пострадал общественный транспорт – затопило даже маршрутки и автобусы.
Дороги столицы затопило: смотрите видео
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Как выглядит улица Ереванская: смотрите видео
Полиция показала последствия непогоды: смотрите видео
Улицы города под водой: смотрите видео
Синоптики предупреждали о непогоде жителей и гостей столицы. Специалисты советуют не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и тому подобное.
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Кроме того, пострадали и здания. В частности, в соцсетях показали "водопад" в супермаркете на улице Березняковской, образовавшийся из-за повреждения потолка.
Ливень затапливает супермаркет: смотрите видео
Из-за непогоды отлетел фасад дома: смотрите видео
Напомним, после мощного ливня в Киеве после мощного ливня заметили пылевую бурю в районе Ипподрома. Соответствующее видео распространили в телеграм-каналах.