Непогода наделала беды во Львове: повалены 100 деревьев, провалился дымоход, повреждено ЛЭП

Мощная непогода накрыла Львов 22 июня. Повалены около 100 деревьев, повреждены до 10 крыш, также провалился дымоход шестиэтажного дома.

Ликвидация последствий непогоды во Львове продолжается. Городской голова сообщил, что также повреждены ЛЭП, поэтому возможно частичное отсутствие света.

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Какие последствия непогоды во Львове 22 июня

Ликвидация последствий мощной непогоды, которая прошла сегодня по Львову, продолжается. Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Работу общественного транспорта полностью восстановили.

Повалены около 100 деревьев. Обследование продолжается. Повреждено до 10 крыш. На Валовой провалился дымоход шестиэтажного дома, повредил крышу. Все повреждения устраним. Главное – ни один человек не пострадал,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Также мэр Львова рассказал, что в результате непогоды повреждена линия электропередач: возможно частичное отсутствие света.

Коммунальные службы уже расчищают дороги и дождеприемники. Приоритет на главных дорогах, которые должны быть проездными.

"Спасибо всем за оперативную работу!" – подчеркнул городской голова.

Ликвидация последствий непогоды во Львове / Фото из телеграма Садового

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