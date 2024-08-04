Сильные дожди, грозы и даже град: Львовскую область снова накроет мощная непогода

Уже в понедельник, 5 августа, Львовскую область снова накроет непогода. Ожидаются значительные дожди, грозы, а местами возможен град.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Будет лить с утра.

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Непогода на Львовщине

По территории Львовской области утром и днем 5 августа пройдут значительные дожди, грозы, местами град.

По городу Львову 5 августа утром и днем значительные дожди, грозы, град. И уровень опасности, желтый,

– предупредили в региональном центре по гидрометеорологии.

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На Львовщине прогнозируют непогоду / Инфографика регионального центра по гидрометеорологии

Синоптики рассказали, что в понедельник погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления и прохождение днем атмосферных фронтов с северо-запада.

Ночью без существенных осадков. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 9 – 14 метров на секунду. Температура ночью 12 – 17, днем 19 – 24 градусов тепла. Во Львове немного прохладнее, в частности, 14 – 16 и 20 – 22 соответственно.