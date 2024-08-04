Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Литиме від ранку.
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Негода на Львівщині
По території Львівської області вранці та вдень 5 серпня пройдуть значні дощі, грози, місцями град.
По місту Львову 5 серпня вранці та вдень значні дощі, грози, град. І рівень небезпечності, жовтий,
– попередили в регіональному центрі з гідрометеорології.
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На Львівщині прогнозують негоду / Інфографіка регіонального центру з гідрометеорології
Синоптики розповіли, що в понеділок погоду буде визначати поле пониженого атмосферного тиску і проходження вдень атмосферних фронтів з північного заходу.
Вночі без істотних опадів. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду. Температура вночі 12 – 17, вдень 19 – 24 градусів тепла. У Львові трохи прохолодніше, зокрема, 14 – 16 та 20 – 22 відповідно.