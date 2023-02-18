Во Львовской области разгулялась непогода: в регионе падают деревья

18 февраля 2023, 13:53
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Патрульная полиция Львовской области

Львовщину 18 февраля атаковала непогода. В регионе зафиксирован сильный порывистый ветер.

В результате непогоды попадало много деревьев. Ветви загородили проезжие части.

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Непогода накрыла Львовщину

Так, в области фиксируют падение деревьев, в частности, на проезжие части. На местах уже работают дорожные службы, а патрульные обеспечивают регулировку движения.


На Львовщине бурлит непогода / фото полиции


Коммунальщики убирают деревья / фото полиции

Полицейские призывают быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице:

  • не оставляйте автомобили возле деревьев и билбордов,
  • старайтесь избегать прогулок под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

При необходимости сразу обращайтесь на линию 102 или сообщайте аварийные службы! Берегите себя!
– отметили правоохранители.

Непогода в Украине: последние новости

  • Киевскую область 18 февраля охватит непогода. Пронизывающий ветер и мокрый снег будут усложнять движение на дорогах.
  • Так, в Киевской области прогнозируют сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 – 22 метров в секунду, что означает 1 уровень опасности.
  • Ранее предупреждали, что в Киевской и Черниговской областях могут быть вероятные подтопления.
  • В Черновицкой области 6 февраля бушевал мощный циклон. В регионе были снегопады и гололедица. Дорожники работали круглосуточно, чтобы обеспечить проезд.

Автор: Софія Ковнір