Во Львовской области разгулялась непогода: в регионе падают деревья

Львовщину 18 февраля атаковала непогода. В регионе зафиксирован сильный порывистый ветер.

В результате непогоды попадало много деревьев. Ветви загородили проезжие части.

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Непогода накрыла Львовщину

Так, в области фиксируют падение деревьев, в частности, на проезжие части. На местах уже работают дорожные службы, а патрульные обеспечивают регулировку движения.



На Львовщине бурлит непогода / фото полиции



Коммунальщики убирают деревья / фото полиции

Полицейские призывают быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице:

не оставляйте автомобили возле деревьев и билбордов,

старайтесь избегать прогулок под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

При необходимости сразу обращайтесь на линию 102 или сообщайте аварийные службы! Берегите себя!

– отметили правоохранители.

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