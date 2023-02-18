Во Львовской области разгулялась непогода: в регионе падают деревья
18 февраля 2023, 13:53Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Львовской области
Львовщину 18 февраля атаковала непогода. В регионе зафиксирован сильный порывистый ветер.
В результате непогоды попадало много деревьев. Ветви загородили проезжие части.
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Непогода накрыла Львовщину
Так, в области фиксируют падение деревьев, в частности, на проезжие части. На местах уже работают дорожные службы, а патрульные обеспечивают регулировку движения.
На Львовщине бурлит непогода / фото полиции
Коммунальщики убирают деревья / фото полиции
Полицейские призывают быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице:
- не оставляйте автомобили возле деревьев и билбордов,
- старайтесь избегать прогулок под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.
При необходимости сразу обращайтесь на линию 102 или сообщайте аварийные службы! Берегите себя!
– отметили правоохранители.
Непогода в Украине: последние новости
- Киевскую область 18 февраля охватит непогода. Пронизывающий ветер и мокрый снег будут усложнять движение на дорогах.
- Так, в Киевской области прогнозируют сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 – 22 метров в секунду, что означает 1 уровень опасности.
- Ранее предупреждали, что в Киевской и Черниговской областях могут быть вероятные подтопления.
- В Черновицкой области 6 февраля бушевал мощный циклон. В регионе были снегопады и гололедица. Дорожники работали круглосуточно, чтобы обеспечить проезд.