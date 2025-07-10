Мощная непогода во Львове: прекратятся ли сильные дожди и грозы 11 июля

Ночью 10 июля на Львовщине прошел чрезвычайный дождь. Во Львове зафиксировали рекордное количество осадков. Синоптики спрогнозировали, будут ли ливни и 11 июля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Непогода во Львове

В пятницу, 11 июля, на Львовщине временами будут дожди, местами грозы и град. Впрочем, чрезвычайных осадков синоптики пока не прогнозируют. Ветер будет юго-западный, 9 – 14 метров в секунду, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Заметим, что будет довольно прохладно. Ночью только +8 – +13 градусов, днем +16 – +21. Во Львове ночью +10 – +12, днем +18 – +20 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что по территории области до конца суток 10 июля сохранятся сильные продолжительные дожди, местами чрезвычайные. В самом Львове – чрезвычайный продолжительный дождь.

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Интересно! Во Львове за 12 часов выпало 110,2 миллиметра осадков. Это составляет 115% от месячной нормы. В центре по гидрометеорологии отметили, что такое количество осадков зафиксировано впервые за весь многолетний период наблюдений.