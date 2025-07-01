Москву сжигало аномальное солнце, а потом залил ливень с градом

В Москве зафиксировали рекордную температуру +34,6 градуса, которая превысила показатель 1903 года. После жары регион накрыл сильный ливень с градом.

В городе подтопление, а деревья падают прямо на машины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Москве жара сменилась ливнем

В субботу, 12 июля, температура воздуха в Москве достигла +34,6 градуса. Это превысило исторический рекорд жары для этого дня, который держался еще с 1903 года.

Однако грелись в Москве не долго: экстремальная жара резко сменилась непогодой.

Мощный ветер сменил жару: смотрите видео

Ближе к вечеру столицу России и Московскую область накрыли мощные дожди с градом.

Деревья падают на машины: смотрите видео

В результате непогоды подтоплены дороги, повалены деревья, опрокинуты временные сооружения, в том числе металлические гаражи.

Москву затопил ливень: смотрите видео

По сети активно распространяются видео с обстановкой после ливня в разных районах российской столицы.

Подтопление дорог в Патриарших прудах в Москве: смотрите видео

Синоптики сообщают о постепенном снижении температуры воздуха в ближайшие дни. Тем временем пока продолжается гроза, в Останкинскую башню попала молния.

Момент попадания молнии: смотрите видео

Ранее сообщалось, что в Италии в результате сильного шторма погибла женщина. В Милане дерево упало на нее во время непогоды.