Блэкаут и сгоревшие дома в Подмосковье: мощный шторм накрыл регион
- Сильный шторм в Москве и области вызвал серию пожаров и перебои с электроснабжением из-за молний.
- В селах молнии попали в здания, вызвав пожары, а в городе Дубна подстанция получила удар и оставила дома без света.
Вечером в понедельник, 14 июля, Москву и область накрыл сильный шторм. Молнии вызвали серию пожаров, оставив часть домов без света.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Какие последствия непогоды в Москве?
С вечера 14 июля и в ночь на 15 июля на российскую столицу надвинулся сильный шторм с молниями, который вызвал серию пожаров и масштабные перебои с электроснабжением.
Так, в селе Алексино молния попала в роутер. Там загорелся частный дом, огонь охватил 150 квадратных метров. Люди эвакуировались, однако трое котов погибли, еще одна собака исчезла.
Сетью начали распространяться видео непогоды. На них видно, как в квартирах гаснет свет сразу после удара молнии.
Момент попадания молнии: смотрите видео
В районе Кунцево молния попала в жилое двухэтажное здание. Там загорелись мансарда и первый этаж. Дым от пожара был виден издалека.
В городе Дубна подмосковного региона молния попала в подстанцию, из-за чего несколько домов остались без света. Более того, российские СМИ сообщают, что в результате непогоды сгорело по меньшей мере четыре дома.
На днях в российской столице зафиксировали рекордную температуру воздуха. Однако жара длилась недолго – город накрыл град и ураган.