Природа продолжает развлекаться: на Москву обрушился мощный ураган

В российской столице днем, 19 апреля, было неспокойно, однако причиной этому стала непогода. Сильный ветер срывал крыши зданий и разрушал асфальт.

Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщили о сильном шторме в столице страны-агрессора. Очевидно "карма" понемногу начинает догонять россиян. В сети обнародовали кадры разрушений, которые вызвал сильный ветер в Москве, информирует 24 Канал.

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Непогода добралась и до Москвы

По данным российских СМИ, Москву днем, 19 апреля, охватил мощный ураган. На обнародованных кадрах видно, как девятибалльный шторм повалил деревья, ветер повредил обшивку зданий. В результате урагана власти российской столицы даже закрыли парки для посетителей.

"Карма в действии" для Москвы: смотрите видео

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам с призывом не находиться рядом с рекламными щитами, вывесками, а также незакрепленными конструкциями. В частности, им не советуют парковать машины вблизи деревьев и говорят не оставлять детей без присмотра.

В Москве зафиксировали сильный ураган: смотрите видео

Сейчас в Москве убирают деревья, которые упали в результате этого "неприятного" инцидента. Власти города предупредили, что такая непогода еще на немного задержится в российской столице.

Ветер вырывал деревья из-под земли, разрушал крыши зданий: смотрите фото

В сети сообщают также, что в течение вечера непогода в российской столице только набирала обороты, в Москве ветер усиливался все больше. На обнародованных кадрах видно, как рядовых россиян буквально сбивает с ног.

Ветер вырывает из земли столбы и баннеры: смотрите видео

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