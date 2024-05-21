Улицы заснеженные, на дорогах – коллапсы: Польшу накрыла мощная буря с градом

Польша переживает непогоду. Мощные бури с градом и дождем охватили страну. В ряде городов чрезвычайная ситуация, вызванная ухудшением погодных условий.

В понедельник, 20 мая, начались сильные осадки. В городе Гнезно, что на территории Великопольского воеводства, улицы превратились в реки, а местные власти собрались на кризисное совещание. Ситуация осложняется водой, что выбрасывает крышки канализационных люков.

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Сильная непогода в Польше

По сообщениям СМИ, в городе Щецин водные массы подняли крышки стоков, а в Гнезно град и дожди создали экстремальные условия на дорогах. В городе Коло ливни угрожают затоплением и подтоплением.

По состоянию на 17:30 (20 мая) мы зафиксировали около 50 инцидентов, связанных с сильным дождем. К счастью, нет пострадавших,

– сообщил представитель пожарной службы Томаш Кубиак в Щецине.

В городе Гнезно одна женщина оказалась в ловушке в своем автомобиле, который был затоплен водой. Благодаря своевременной помощи свидетеля, ее удалось спасти. В этом регионе выпало столько града, что дороги покрылись белым ковром.

Что происходит в городе Гнезно после непогоды / Фото Radio Poznań

Ряд городов Польши почувствовал последствия непогоды, в частности на территории Великопольского воеводства, где интенсивные осадки вызвали транспортный коллапс. В городе Замосць улицы также покрылись слоем града, что создало необычный пейзаж.

Что делать в случае непогоды

Оставайтесь в помещении. Во время сильной непогоды с дождями, бурями и градом безопаснее всего находиться дома или в другом помещении. Избегайте выхода наружу, пока не минует опасность.

Во время сильной непогоды с дождями, бурями и градом безопаснее всего находиться дома или в другом помещении. Избегайте выхода наружу, пока не минует опасность. Следите за обновлениями. Используйте соответствующие приложения, радио, телевидения или интернет, чтобы получать актуальную информацию о состоянии непогоды и предупреждения.

Используйте соответствующие приложения, радио, телевидения или интернет, чтобы получать актуальную информацию о состоянии непогоды и предупреждения. Избегайте контакта с водой. Во время ливней и подтоплений избегайте контакта с водой, поскольку она может быть электрифицирована от пораженных молнией электрических линий или содержать опасные вещества.

Во время ливней и подтоплений избегайте контакта с водой, поскольку она может быть электрифицирована от пораженных молнией электрических линий или содержать опасные вещества. Защитите свое имущество. Закройте окна и двери, чтобы предотвратить попадание воды и града в дом. По возможности перенесите важные вещи на более высокие этажи.

Закройте окна и двери, чтобы предотвратить попадание воды и града в дом. По возможности перенесите важные вещи на более высокие этажи. Готовьтесь к эвакуации. В случае серьезной угрозы или приказа властей будьте готовы быстро эвакуироваться. Подготовьте набор для эвакуации, который включает важные документы, медикаменты, еду, воду и одежду.

Развитие ситуации вызывает беспокойство. Бури начинают набирать силы на северо-востоке страны. Власти выдают обновленные предупреждения о непогоде, а жителей призывают к осторожности и избеганию опасных зон.