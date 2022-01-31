Непогода в Нидерландах задержала самолет с украинскими бойцами, возвращавшимися с реабилитации

В Нидерландах задерживается рейс с тремя украинскими воинами, которые были там на реабилитации. Причиной задержки стала непогода, которая бушует в стране.

Из-за сильного ветра в аэропорту "Схипхол" пришлось отменить и задержать многие рейсы. В частности, самолет наших воинов вылетит с опозданием на 3 часа. Должны вылететь в 16:20 и прибыть в 20:20 по киевскому времени.

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Украинцы были удивлены задержкой

По словам лейтенанта Сергея Кулинца, они сперва были озадачены таким известием.

Впоследствии поняли, что погодные условия на самом деле соответствуют действительности, о которых нам рассказали. По дороге в аэропорт, сидя в автомобиле, мы испытывали сильные порывы ветра и дождь, даже с деревьев сыпались сломанные ветки,

– сказал он.

Украинские воины Сергей Кулинец, Александр Терстуях и Андрей Симчук полетели в Нидерланды на реабилитацию 29 октября 2021 года. Они стали первыми украинцами, которых отобрали для лечения и реабилитации в этой стране.

Теперь военный реабилитационный центр в Нидерландах готовится принимать следующую группу бойцов из Украины.

В Европе и США свирепствует непогода

Страны Северной Европы страдали от шторма Малик. В эпицентре непогоды оказались Дания, Польша и Германия. Без света были сотни тысяч зданий. Мосты закрыли, а паромы – пришвартовали к берегу.

СМИ утверждали, что жертвами непогоды стали не менее 4 человек. В Шотландии на 60-летнюю женщину упало дерево. Также из-за падения дерева в Великобритании погиб 9-летний мальчик.

Часть восточного побережья США также пострадала от метели и сильного снегопада. Непогода вызвала транспортный хаос и отключение электроэнергии для тысяч людей.

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Лечение бойцы проходили в военном реабилитационном центре в городе Доорн, провинция Утрехт. Профинансировала лечение и реабилитацию украинских бойцов принимающая сторона и частично трастовый фонд НАТО.